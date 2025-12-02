Occhio Sinner Alcaraz ha le idee chiare | il messaggio dello spagnolo è chiaro

Il tennis è andato in pausa dopo questa lunghissima stagione del 2025, ma c’è chi già pensa al futuro: occhio allora alle parole di Alcaraz. I campioni, si sa, non vanno mai veramente in vacanza. Ed è il caso di dirlo per Carlos Alcaraz che sta già pensando alla stagione 2026. Il campione spagnolo ha già ravvivato, seppure a distanza, la sfida con Jannik Sinner visto che ha svelato il suo obiettivo per il nuovo anno. Vuole vincere lo Slam dove l’azzurro è uno specialista. Alcaraz lascia già la ‘sfida’ a Sinner: le sue parole sul 2026. Carlos Alcaraz, ai microfoni dello ‘Slam Down Under’, ha dichiarato: “Quando inizio semplicemente la pre-stagione e fisso gli obiettivi per ciò che voglio migliorare e ciò che voglio ottenere, l’Australian Open è lì. 🔗 Leggi su Sportface.it

