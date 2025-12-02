Obblighi di vigilanza del docente negli spazi comuni scolastici Pillole di Question Time

Orizzontescuola.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel question time del 27 novembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Walter Miceli (Anief), è stata analizzata la questione degli obblighi di vigilanza all’interno degli spazi comuni della scuola. Un focus particolare è stato posto sul ruolo dei docenti rispetto ad atri, corridoi e altri ambienti fuori dall’aula. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

La vigilanza degli alunni nell’anno scolastico 2025/26. Responsabilità, norme e nuove sfide educative - La vigilanza sugli alunni rappresenta, oggi più che mai, una delle dimensioni fondanti dell’azione educativa. Secondo orizzontescuola.it

Cerca Video su questo argomento: Obblighi Vigilanza Docente Spazi