O Anche No stabile oltre il 4% | Severini Melograni richiama l’attenzione sulla disabilità in vista di domani 3 dicembre
La trasmissione “O Anche No”, storica produzione Rai dedicata al mondo della disabilità, continua a confermarsi tra i programmi più solidi del servizio pubblico, mantenendo ascolti stabili oltre il 4% di share. Un risultato importante per un format che, stagione dopo stagione, ha costruito un raccon. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Argomenti simili trattati di recente
Da oltre 100 anni AIL è parte della vita quotidiana, una presenza stabile che ha accompagnato generazioni di cittadini. La nostra storia inizia nel 1864 con la prima officina del gas e prosegue con l’arrivo dell’elettricità. Nel 2000, 25 anni fa, il passaggio a Soci - facebook.com Vai su Facebook