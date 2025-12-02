Nuvoletta ed Orsetto Orsetto e Nuvoletta | rimarranno nei ricordi i loro nomignoli

Nuvoletta ed Orsetto, Orsetto e Nuvoletta. Rimarranno sulla bocca dei ricordi i loro nomignoli. Nella loro testa si chiameranno sempre così.Bisogna chiedersi cos’altro rimarrà. AndreaX ha i suoi feticci. Anche un cerchietto per quei capelli biondi con pupazzetti colorati tutti intorno. Lo ha posato sulla tastiera in sala registrazione. MariaCeleste ha le scarpe di lui della prima passeggiata. Sapete dove andarono a camminare la prima volta? Presso il Jardin du Palais Royal. Si trovavano entrambi a Parigi e si erano chiamati. Piovigginava. Ditemi, ora, se tutto parte con una magia, come tutto può finire con lui che gira a vuoto in auto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Nuvoletta ed Orsetto, Orsetto e Nuvoletta: rimarranno nei ricordi i loro nomignoli

