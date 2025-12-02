Nuovo socio per Angelini ma c?è il brivido dei tagli Domani il summit con i sindacati | a rischio 250 dipendenti di cui 50 ad Ancona

Corriereadriatico.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA Una nuova era all'orizzonte per Angelini? Probabile. Se lo chiedono in tanti, a partire dai dipendenti della sede di Ancona che iniziano ad avere dei dubbi sul proprio futuro. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

nuovo socio per angelini ma c232 il brivido dei tagli domani il summit con i sindacati a rischio 250 dipendenti di cui 50 ad ancona

© Corriereadriatico.it - Nuovo socio per Angelini ma c?è il brivido dei tagli. Domani il summit con i sindacati: a rischio 250 dipendenti, di cui 50 ad Ancona

Contenuti che potrebbero interessarti

Angelini separa gli investimenti non strategici da pharma e tecnologie industriali e prepara la grande diversificazione - Il colosso da 1,6 miliardi di euro di ricavi si riorganizza anche in vista dell’ingresso di nuovi soci nel farmaceutico e crea Angelini Partecipazioni, sopra Angelini Industries ... Secondo milanofinanza.it

Gli Angelini preparano l’apertura a un socio con oltre il 25% nella holding, in Pharma e Technologies - Messo ordine nella catena societaria e sfumata l’operazione Recordati, il gruppo Angelini si prepara ad aprire il capitale ad azionisti di peso con almeno il 25% e a controllare poi l’ingresso di ... Segnala milanofinanza.it

Angelini Technologies-Fameccanica: cda nomina nuovo a.d. Luigi De Vito - Fameccanica ha nominato nuovo amministratore delegato Luigi De Vito, manager di esperienza pluriventennale nella tecnologia ... Come scrive ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Nuovo Socio Angelini C232