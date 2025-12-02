Nuovo socio per Angelini ma c?è il brivido dei tagli Domani il summit con i sindacati | a rischio 250 dipendenti di cui 50 ad Ancona

ANCONA Una nuova era all'orizzonte per Angelini? Probabile. Se lo chiedono in tanti, a partire dai dipendenti della sede di Ancona che iniziano ad avere dei dubbi sul proprio futuro. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Nuovo socio per Angelini ma c?è il brivido dei tagli. Domani il summit con i sindacati: a rischio 250 dipendenti, di cui 50 ad Ancona

Contenuti che potrebbero interessarti

Brera Holdings é il nuovo socio unico della S.S. Juve Stabia 1907 https://www.ssjuvestabia.it/blog/brera-holdings-e-il-nuovo-socio-unico-della-s-s-juve-stabia-1907/ #ForzaJuveStabia #FollowTheWasps - facebook.com Vai su Facebook

Andrea Stincardini nuovo socio di Latham & Watkins ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/andrea-sti… Vai su X

Angelini separa gli investimenti non strategici da pharma e tecnologie industriali e prepara la grande diversificazione - Il colosso da 1,6 miliardi di euro di ricavi si riorganizza anche in vista dell’ingresso di nuovi soci nel farmaceutico e crea Angelini Partecipazioni, sopra Angelini Industries ... Secondo milanofinanza.it

Gli Angelini preparano l’apertura a un socio con oltre il 25% nella holding, in Pharma e Technologies - Messo ordine nella catena societaria e sfumata l’operazione Recordati, il gruppo Angelini si prepara ad aprire il capitale ad azionisti di peso con almeno il 25% e a controllare poi l’ingresso di ... Segnala milanofinanza.it

Angelini Technologies-Fameccanica: cda nomina nuovo a.d. Luigi De Vito - Fameccanica ha nominato nuovo amministratore delegato Luigi De Vito, manager di esperienza pluriventennale nella tecnologia ... Come scrive ilsole24ore.com