Nuovo scandalo Ue parte il fango dal Cremlino | Dal Covid all’Ucraina soldi da canali corrotti su tutto | e fanno la morale agli altri

«L’unione europea preferisce ignorare i suoi problemi di corruzione», ma fa costantemente la precida agli altri. È l’attacco partito dalla portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, dopo il blitz della polizia belga nell’inchiesta che ha portato al fermo di Federica Mogherini, oltre dell’ex ambasciatore Stefano Sannino e di un’altra persona. Lo scandalo corruzione e i fondi Ue per Kiev. L’occasione per il Cremlino è fin troppo ghiotta per rispondere alle notizie apparse in Europa, difficilmente in Russia, sui recenti arresti per corruzione tra alti dirigenti pubblici ed ex politici russi. 🔗 Leggi su Open.online

