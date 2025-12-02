La produzione LEGO anticipa le novità previste per il 2026 con la presentazione di tre nuovi set dedicati all’universo di Star Wars. Questi nuovi modelli spaziano dai veicoli imperiali più grandi alle miniature di droidi iconici, ampliando l’offerta di prodotti disponibili sia per i collezionisti più appassionati che per i costruttori di ogni livello. le novità LEGO star wars in arrivo nel 2026. presentazione ufficiale dei nuovi set. Al debutto, i set saranno disponibili a partire dal 1° gennaio 2026. Tra le uscite spiccano il Venator-Class Attack Cruiser (75441), un AT-AT (75440) e il BB-8 Astromech Droid (75452). 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Nuovi set lego star wars 2026 scopri venator bb-8 e molto altro