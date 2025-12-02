Nuovi progetti mondo universitario e servizi per la città | Cus un anno di Sport

Parmatoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si chiude il 2025 e Cus Parma celebra un anno intenso,  scandito da una rinnovata e sempre più consolidata alleanza con l’Università, come dimostrano i progetti, le trasferte all’estero, i tornei interfacoltà e i risultati ottenuti ai Campionati nazionali universitari. A questo si aggiungono il. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

nuovi progetti mondo universitarioNuovi progetti, mondo universitario e servizi per la città: Cus, un anno di Sport - Al tradizionale Galà, il presidente Tadonio traccia il bilancio della stagione che volge al termine. Come scrive parmatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Nuovi Progetti Mondo Universitario