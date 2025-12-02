Nuovi percorsi Filiera 4+2 | dal 2027 domande ogni anno dal 1° al 15 ottobre Come si attivano e disposizioni esami DECRETO formulario scheda

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato il Decreto Ministeriale n. 221 del 14 novembre 2025, registrato alla Corte dei Conti il 27 novembre, che definisce le modalità operative per l’attivazione dei percorsi quadriennali di istruzione tecnica e professionale nell’ambito della filiera formativa tecnologico-professionale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

