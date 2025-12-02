Nuovi confini e immunità l?offerta degli Usa a Mosca Putin | la guerra continuerà
«Preparatevi alla guerra d?inverno». Vladimir Putin alza la posta. Arringa i soldati alla vigilia di colloqui forse decisivi per il piano di pace di Trump. L?inviato. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
