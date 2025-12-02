Nuova Megaevoluzione Z | MegaLucario Z debutta in Leggende Pokémon | Z-A – Megadimensione – Il video
(Adnkronos) – The Pokémon Company ha annunciato oggi la scoperta di MegaLucario Z, una nuova forma che apparirà nell'espansione Leggende Pokémon: Z-A – Megadimensione. Questa rivelazione consolida la linea evolutiva dei Pokémon megaevoluti Z, caratterizzati da un notevole aumento di potere che li classifica oltre le megaevoluzioni standard. MegaLucario Z si distingue per la lunga . Potrebbe interessarti:. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
