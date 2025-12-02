Nuoto un oro e due argenti per l' Italia agli Europei in vasca corta

LUBLINO (POLONIA) - Un oro e due argenti. Inizia con questo bottino il cammino dell'Italnuoto agli Europei in vasca corta di Lublino. Oro per la staffetta maschile 4x50 sl, argento per quella femminile e per Simona Quadarella nei 400 sl femminili. Thomas Ceccon, Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri e G. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Nuoto, un oro e due argenti per l'Italia agli Europei in vasca corta

