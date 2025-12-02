Nuoto Stefanì e Busa in finale nei 50 farfalla! Noe Ponti sigla il record dei Campionati
Prosegue la grande serata delle finali e semifinali degli Europei di nuoto in vasca corta 2025. A Lublino, in Polonia, si sono appena conclusi i penultimi atti dei 50 farfalla uomini con l’Italia che ha schierato Simone Stefanì e Michele Busa. Entrambi gli azzurri hanno centrato l’obiettivo della finale, chiudendo rispettivamente con il settimo e l’ottavo tempo del turno: Busa ha chiuso in quinta posizione la sua semifinale con il crono di 22?45, un tempo lontano dalle sue migliori prestazioni ma che comunque gli è valso l’accesso all’ultimo atto. Stefanì, invece, ha stampato 22?42 nella seconda semifinale, assicurandosi la qualificazione con il settimo crono complessivo. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondisci con queste news
CAMPIONATI ITALIANI NUOTO vasca corta FISDIR 2025, Loano (SV), 21-23 novembre 2025. Stefano DE MITRI - CAMPIONE ITALIANO 200 mt stile libero - secondo posto medaglia d'argento 100 mt rana - terzo posto medaglia di bronzo 200 mt r - facebook.com Vai su Facebook
Nuoto, Stefanì e Busa in finale nei 50 farfalla! Noe Ponti sigla il record dei Campionati - Prosegue la grande serata delle finali e semifinali degli Europei di nuoto in vasca corta 2025. Lo riporta oasport.it
Nuoto, Cerasuolo avanza con il 2° tempo nei 100 rana. Bene Martinenghi, Viberti e Mancini pagano la regola dei passaporti - Tanta Italia in questo primo giorno di gare degli Europei 2025 di nuoto in vasca corta. Segnala oasport.it
Nuoto: Staffette azzurre in finale. L’Italia sfida l’Europa nella velocità - Sia la maschile che la femminile 4x50 stile libero, qualificate nel campionato continentale di Lublino 2025. Lo riporta msn.com
Nuoto: Europei 25 metri, gli azzurri partono bene a Lublino - Si è aperta a Lublino (Polonia) la 23/a edizione dei campionati europei di nuoto in vasca corta, dove fino domenica prossima scenderanno in vasca trenta tra azzurre e azzurri, con ben sette debuttanti ... Si legge su ansa.it
Nuoto, in finale la 4x100 sl maschile - La staffetta azzurra della 4X100 sl maschile (composta da Dotto, Belotti, Leonardi, Orsi) si è guadagnata l'accesso alla finale ai Campionati Europei di nuoto in vasca, in ... Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it
NUOTO / Anita Gastaldi non vuole fermarsi: “Stagione oltre le aspettative, ora cerco una finale agli Europei” [VIDEO] - La giovane braidese ha infatti preso parte per la prima volta ai Mondiali, al termine di un percorso di crescita che l’ha vista arrivare ... Segnala targatocn.it