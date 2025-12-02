Nuoto Stefanì e Busa in finale nei 50 farfalla! Noe Ponti sigla il record dei Campionati

Prosegue la grande serata delle finali e semifinali degli Europei di nuoto in vasca corta 2025. A Lublino, in Polonia, si sono appena conclusi i penultimi atti dei 50 farfalla uomini con l’Italia che ha schierato Simone Stefanì e Michele Busa. Entrambi gli azzurri hanno centrato l’obiettivo della finale, chiudendo rispettivamente con il settimo e l’ottavo tempo del turno: Busa ha chiuso in quinta posizione la sua semifinale con il crono di 22?45, un tempo lontano dalle sue migliori prestazioni ma che comunque gli è valso l’accesso all’ultimo atto. Stefanì, invece, ha stampato 22?42 nella seconda semifinale, assicurandosi la qualificazione con il settimo crono complessivo. 🔗 Leggi su Oasport.it

