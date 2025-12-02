Nuoto risultati batterie Europei in vasca corta | Quadarella Mascolo e le 4×50 sl in finale Bene Cerasuolo e Curtis

Calato il sipario sulla prima giornata di batterie negli Europei di nuoto in vasca corta 2025. Nella piscina da 25 metri di Lublino (Polonia), diversi atleti azzurri sui blocchetti di partenza e complessivamente la mattinata è stata positiva per la squadra guidata dal Direttore Tecnico, Cesare Butini. Nei 400 stile libero femminili Simona Quadarella ha ottenuto la qualificazione alla finale della sessione serale odierna col secondo tempo di 4:00.25, alle spalle della tedesca Isabel Gose (3:56.90). Teutonica grande favorita per la forma dimostrata, ma la romana cercherà di salire di livello nell’atto conclusivo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nuoto, risultati batterie Europei in vasca corta: Quadarella, Mascolo e le 4×50 sl in finale. Bene Cerasuolo e Curtis

