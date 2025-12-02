Nuoto Quadarella e Mascolo in finale nei 400 sl! Alessandra Mao demolisce il personale

Simona Quadarella e Anna Chiara Mascolo conquistano l’accesso alla finale dei 400 stile libero femminili, nella prima giornata di gare degli Europei 2025 di nuoto in vasca corta. Nella piscina da 25 metri di Lublino (Polonia), le due azzurre sono rientrate nel novero delle migliori otto delle batterie, stabilendo rispettivamente il secondo e il sesto tempo dell’overall in 4:00.25 e 4:02.87. Quadarella, campionessa d’Europa in carica a Otopeni (Romania), non ha però in questa specialità la sua preferita. Una distanza che si sposa maggiormente con le caratteristiche della tedesca Isabel Gose, che nelle heat mattutine ha messo in acqua già le proprie intenzioni, impressionando col crono di 3:56. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nuoto, Quadarella e Mascolo in finale nei 400 sl! Alessandra Mao demolisce il personale

