Nuoto Quadarella d’argento agli Europei in vasca corta

Simona Quadarella si prende un pesante argento nei 400 stile libero agli Europei in vasca corta di Lublino, in Polonia e in 3’56?70 ritocca il record italiano, cancellando il 3’57?59 siglato da Federica Pellegrini nel 2011 in Coppa Brema ad Ostia. Finale pazzesca, quella che ha aperto il programma della prima serata polacca, vinta dalla tedesca Isabel Gose con il primato europeo in 3’54?33 che ritocca il 3’54?52 registrato dalla spagnola Mireia Garcia Belmonte a Berlino nell’agosto 2013. Di altissimo livello la gara della 27enne romana, tesserata per CC Aniene, allenata da un anno da Gianluca Belfiore che ha bruciato negli ultimi venticinque metri da sprinter pura (14?09) la britannica Freya Colbert terza in 3’56?71. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Nuoto, Quadarella d’argento agli Europei in vasca corta

