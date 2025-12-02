Nuoto Italia d’argento con ‘doppio record italiano’ nella 4×50 sl femminile agli Europei in vasca corta
Finale a dir poco emozionante quella della staffetta 4×50 stile libero femminile agli Europei 2025 di nuoto in vasca corta. Nella piscina da 25 metri di Lublino, in Polonia, l’Italia ha lottato per il metallo più pregiato e per 34 della prova sembrava averlo in pugno, ma purtroppo nell’ultima frazione qualcosa è mancato e il quartetto tricolore si è dovuto accontentare di un argento, comunque di prestigio. Ad aprire le danze è stata una strepitosa Silvia Di Pietro, capace di stampare sulla piastra il crono di 23?39, migliorando di fatto il suo record italiano di 23?68 del 2024. Un lancio perfetto per Sara Curtis che in 22?90 ha messo tutta la propria potenza, per cercare di fare la differenza rispetto alle altre nazioni. 🔗 Leggi su Oasport.it
