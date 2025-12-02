Nuoto | Europei vasca corta le medaglie dell’Italia nella prima giornata
Si chiude in bellezza per l’ Italia la prima giornata degli Europei di nuoto in vasca corta iniziati a Lublino, in Polonia. Gli azzurri della staffetta 4×50 maschile stile libero, composta da Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri, Giovanni Guatti e Thomas Ceccon, hanno vinto la medaglia d’oro in 1’22?90, eguagliando il record italiano. Argento alla Polonia (1’23?63), bronzo alla Croazia (1’23?79). Nella staffetta femminile 4×50 stile libero, invece, portiamo a casa la medaglia d’argento. Il quartetto composto da Silvia Di Pietro, Sara Curtis, Agata Maria Ambler e Costanza Cocconcelli ha nuotato in 1’34?30 – nuovo primato italiano – battuto soltanto dall’Olanda, oro in 1’33?85. 🔗 Leggi su Lapresse.it
