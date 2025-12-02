Nuoto | Europei 25m Italia subito protagonista a Lublino con un oro e due argenti

 AGI - È subito  grande Italia  ai Campionati europei di nuoto in vasca corta di Lublino. Prima giornata della 23esima edizione della kermesse continentale in vasca da 25 metri e Italia già prima nel medagliere. Tre medaglie: lo splendido  oro della 4x50 stile libero  con Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri, Giovanni Guatti e Thomas Ceccon, e gli argenti di  Simona Quadarella  nei 400 stile libero e della 4x50 sl femminile con Silvia Di Pietro, Sara Curtis, Agata Maria Ambler e Costanza Cocconcelli. Una partenza in 'Italian style' per i campioni del nuoto italiano che hanno già fatto risuonare l'inno di Mameli nella piccola, graziosa e funzionale piscina dell''Aqua Center' della città polacca di frontiera a una settantina di chilometri sia dal confine ucraino che bielorusso. 🔗 Leggi su Agi.it

