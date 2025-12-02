Nuoto Di Pietro e Curtis in semifinale nei 50 farfalla degli Europei in vasca corta | grande miglioramento della piemontese

Si procede a ritmo spedito nelle batterie della prima giornata degli Europei 2025 di nuoto in vasca corta a Lublino. Nella piscina da 25 metri polacca, le heat dei 50 farfalla femminili hanno tenuto banco. Un quartetto italico ai nastri di partenza: Silvia Di Pietro (la capitana della Nazionale), Sara Curtis, Costanza Cocconcelli e Paola Borrelli. Le prime due citate hanno centrato la qualificazione alle semifinali. C’era la necessità di spingere per la selezione interna, vista la regola di massimo due atlete per nazione nel penultimo atto. Di Pietro, primatista italiana della distanza in 25.03, ha nuotato su buoni standard, specialmente per la chiusura nel secondo 25 metri. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nuoto, Di Pietro e Curtis in semifinale nei 50 farfalla degli Europei in vasca corta: grande miglioramento della piemontese

Leggi anche questi approfondimenti

It’s race week… AGAIN Nuovo weekend di gare per il team Circolo Nuoto impegnato tra le corsie di San Pietro in Casale (BO) nella 1ª prova di qualificazione per le Finali Regionali in vasca corta 2026! Diversi obiettivi, ma tutti importati: testars - facebook.com Vai su Facebook

DA OASPORT - #Nuoto #Europeinuotovascacorta2025 #LorenzoZazzeri Zazzeri e Di Pietro capitani agli Europei in vasca corta: “Aiutiamo i giovani a inserirsi, Italia una grande realtà”: Gli Europei 2025 di nuoto in vasca corta si disputeranno a Lublino… oasp Vai su X

Nuoto, Di Pietro e Curtis in semifinale nei 50 farfalla degli Europei in vasca corta: grande miglioramento della piemontese - Si procede a ritmo spedito nelle batterie della prima giornata degli Europei 2025 di nuoto in vasca corta a Lublino. Riporta oasport.it

LIVE Nuoto, Europei vasca corta 2025 in DIRETTA: Quadarella e Mascolo in finale nei 400 sl! Attesa per Cerasuolo e Martinenghi. - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ORARI DI OGGI E AZZURRI IN GARE 11. Scrive oasport.it

NUOTO / Domani scattano gli Europei in vasca corta: al via la saviglianese Sara Curtis e la braidese Anita Gastaldi - La manifestazione continentale si svolgerà nella piscina del nuovo “Aqua Lublin” di Lublino (Polonia). Da targatocn.it

Mondiali di nuoto in vasca corta, quando iniziano? Da Sara Curtis a Simona Quadarella - La prima finale agli Europei di nuoto in vasca corta, domani a Lublino in Polonia (senza russi: da Varsavia non hanno concesso visto d’ingresso andando contro le disposizioni ... Lo riporta msn.com

NUOTO / Sara Curtis tra i 32 azzurri scelti per i campionati europei in vasca corta - Saranno regolarmente presenti in Polonia i medagliati iridati individuali in vasca lunga di Singapore 2025 Simone Cerasuolo (oro nei 50 rana), Thomas Ceccon (argento nei 100 dorso e bronzo nei 50 ... Lo riporta targatocn.it

Nuoto: da martedì europei 25m, Italia pronta a stupire - Il nuoto in vasca corta si trasferisce a Lublino, in Polonia dove dal 2 al 7 dicembre si disputeranno gli Europei. Secondo sportmediaset.mediaset.it