Proseguono le batterie della prima giornata degli Europei di nuoto in vasca corta 2025, ultimo grande appuntamento stagionale. A Lublino, in Polonia, si sono da poco concluse le sette batterie dei 400 stile libero uomini con l’Italia rappresentata solo da Marco De Tullio. Andiamo a scoprire i risultati e le migliori prestazioni di ingresso per la finale della serata. Il miglior tempo dell’overall è stata fatta segnare dal campione in carica Daniel Wiffen. L’irlandese, campione olimpico negli 800 sl, ha chiuso la sua batteria con il crono di 3’37?04 e sembra essere il più pericolo per l’ultimo atto in programma questa sera. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nuoto, De Tullio non centra la finale dei 400 sl. Wiffen favorito per l’ultimo atto

