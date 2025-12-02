Nuoto Cerasuolo in finale col 3° tempo nei 100 rana agli Europei in vasca corta Martinenghi c’è

Due azzurri nella finale dei 100 rana agli Europei 2025 di nuoto in vasca corta. È stato questo il responso dalla piscina da 25 metri di Lublino (Polonia), nella prima giornata di gare della rassegna continentale. Un contesto molto qualificato, come testimoniato dai crono stampati nel penultimo atto della sessione serale. Simone Cerasuolo ha tentato una passaggio un po’ “allegro” ai 50 metri e questo eccesso è costato qualcosina negli ultimi 15 in termini di fiato. Si è voluto testare il romagnolo, avendo chiaro in testa che la qualificazione all’atto conclusivo non fosse in pericolo. È così si prende il 56?32 della semifinale (terzo tempo di ingresso in finale), leggermente peggiore del 56?21 delle batterie, per quello che è, traendo spunti per prendersi una medaglia domani. 🔗 Leggi su Oasport.it

