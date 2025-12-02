Nuoto Cerasuolo e Martinenghi centrano l’accesso in semifinale dei 100 rana agli Europei in vasca

Tanta Italia in questo primo giorno di gare degli Europei 2025 di nuoto in vasca corta. Nella piscina da 25 metri di Lublino (Polonia), le batterie dei 100 rana uomini hanno attirato l’attenzione per la presenza di ben quattro azzurri sui blocchetti di partenza. Un gruppo guidato da Nicolò Martinenghi, campione olimpico della distanza e presentatosi a questa rassegna continentale non al top della forma. Tete ha “portato a casa la pelle” nella competizione interna, resa necessaria per la regola che prevede non più di due atleti per nazione dalle semifinali. Un buon primo 50 metri per lui, ma poi fatica nel chiudere a dovere. 🔗 Leggi su Oasport.it

