Numeri stranieri il boom delle nuove chiamate truffa | puoi riconoscerle da questo prefisso

In Italia continua a destare massima attenzione il fenomeno delle truffe telefoniche che sfruttano prefissi esteri per aggirare i sistemi. Nonostante l’efficace filtro introdotto da AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni), che ha raggiunto numeri record nel blocco delle chiamate indesiderate, i malintenzionati hanno ideato nuovi stratagemmi per aggirare i controlli, facendo leva su chiamate provenienti da numerazioni straniere. Le truffe telefoniche sono ormai una piaga diffusa in Italia, con chiamate che arrivano da ogni angolo del mondo. I truffatori utilizzano numeri con prefissi internazionali per proporre offerte di lavoro apparentemente facili, investimenti miracolosi o l’acquisto di azioni, spesso accompagnati da voci robotiche o, nei casi più subdoli, da operatori umani che diventano aggressivi se messi sotto pressione. 🔗 Leggi su Screenworld.it

