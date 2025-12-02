Novità gta vice city mod compatibile con rtx remix

Il mondo di Grand Theft Auto si distingue per una lunga tradizione di successo e innovazione, con titoli che hanno consolidato la loro posizione tra i più apprezzati nel panorama videoludico. Tra questi, Vice City rappresenta uno dei capitoli più iconici, amato dai fan per la sua ambientazione atmosfere anni ’80 e la narrazione coinvolgente. In attesa dell’arrivo di GTA 6, molti appassionati riscoprono le versioni classiche, arricchendole con mod e upgrade che ne migliorano la grafica e la stabilità. GTA 6 rappresenta il futuro, ma il ritorno al passato di Vice City è più vivo che mai. l’interesse per i giochi classici si rinnova. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

