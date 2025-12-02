Novena all’Immacolata Concezione per chiedere una grazia quarto giorno
Oggi quinto giorno della Novena all’Immacolata Concezione, eleviamo le nostre preghiere e presentiamo con profonda fiducia la grazia che speriamo di ricevere. Maria Santissima fu preservata dal peccato originale sin dal suo concepimento, per essere perfetta dimora del Figlio di Dio. Il dogma dell’Immacolata Concezione, proclamato ufficialmente l’8 Dicembre del 1854 da Papa Pio IX,. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
