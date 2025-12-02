Novena all’Immacolata Concezione per chiedere una grazia quarto giorno

Lalucedimaria.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi quinto giorno della Novena allImmacolata Concezione, eleviamo le nostre preghiere e presentiamo con profonda fiducia la grazia che speriamo di ricevere. Maria Santissima fu preservata dal peccato originale sin dal suo concepimento, per essere perfetta dimora del Figlio di Dio. Il dogma dell’Immacolata Concezione, proclamato ufficialmente l’8 Dicembre del 1854 da Papa Pio IX,. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

novena all8217immacolata concezione per chiedere una grazia quarto giorno

© Lalucedimaria.it - Novena all’Immacolata Concezione per chiedere una grazia, quarto giorno

Altri contenuti sullo stesso argomento

novena all8217immacolata concezione chiedereNovena all’Immacolata Concezione per chiedere una grazia, primo giorno - Unisciti a noi nella preghiera e invoca Maria per affidarle la grazia che più desideri. lalucedimaria.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Novena All8217immacolata Concezione Chiedere