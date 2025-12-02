Nove chilometri da fare ai trenta all’ora

Nove chilometri da percorrere a 30 chilometri orari. Sale il chilometraggio delle strade comunali a Rimini che rientrano nelle cosiddette ‘ zone 30 ’, ovvero quelle strade dove non si possono superare i trenta chilometri orari. L’ultima ‘zona 30’ è stata istituita in via Cà Sabbioni. Siamo ben lontani dal centro città. Via Cà Sabbioni è su colline e per la polizia locale i 50 chilometri orari erano una velocità eccessiva che comportava rischi. Il tratto di via Cà Sabbioni considerato arriva all’intersezione con via Sagrat. Il provvedimento, spiegano dal municipio, è frutto delle segnalazioni dei residenti e di un sopralluogo congiunto effettuato a novembre dai tecnici del Settore mobilità, che hanno valutato positivamente la riduzione del limite di velocità da 50 kmh a 30. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

