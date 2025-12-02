Nouvenne nella giornata delle persone con disabilità | Difendiamo la loro autonomia

"Molti ritengono la giornata internazionale delle persone con disabilità una semplice ricorrenza. Noi, invece, lavoriamo tutti i giorni per fare in modo che il 3 dicembre sia un’occasione per interrogarci se stiamo facendo abbastanza’. Lo dice Antonio Nouvenne, capogruppo di Prospettiva e. 🔗 Leggi su Parmatoday.it