Energia è la parola d’ordine del Capodanno alla Spezia. Che poi derivi dalla musica rock, da un valzer o dalle note house da ballare poco importa. Una grande festa in piazza Europa è stata organizzata dal Comune per salutare il 2025 e accogliere il nuovo anno. Si preannuncia un evento imperdibile, quello del 31 dicembre, che prenderà il via alle 22: musica, ballo e divertimento saranno i protagonisti di una serata pensata per festeggiare tutti insieme nella storica piazza cittadina, organizzata dall’associazione Beat 15. Il clou? I Negrita, storica band aretina. "Il Capodanno è una delle feste più attese da tutte le generazioni – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini – e La Spezia non delude mai. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Notte Mediterranea coi Negrita. Un San Silvestro pieno d’energia. Musica e ballo in piazza Europa