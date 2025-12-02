Notizie complete sulle squadre della Premier League

2025-12-02 20:19:00 Breaking news: Il Bournemouth può salire a pari punti con il Sunderland, sesto in classifica, quando martedì ospiterà l’Everton in Premier League. I Cherries hanno perso 3-2 sabato allo Stadium of Light per la terza sconfitta in una serie di quattro partite senza vittorie. L’Everton parte al 14° posto dopo aver segnato una serie di sette punti in tre partite con la sconfitta interna per 4-1 contro il Newcastle tre giorni fa. 101GreatGoals.com contiene notizie complete sulle squadre e formazioni iniziali confermate di Bournemouth vs Everton in Premier League. Offerta consigliata Scommettere £ 10 Ottenere £ 30 nelle scommesse gratuite #AD 18+ Requisito minimo di deposito. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

