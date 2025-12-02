Notizie complete sulle squadre della Premier League

2025-12-02 20:19:00 Breaking news: Il Bournemouth può salire a pari punti con il Sunderland, sesto in classifica, quando martedì ospiterà l'Everton in Premier League. I Cherries hanno perso 3-2 sabato allo Stadium of Light per la terza sconfitta in una serie di quattro partite senza vittorie. L'Everton parte al 14° posto dopo aver segnato una serie di sette punti in tre partite con la sconfitta interna per 4-1 contro il Newcastle tre giorni fa. 101GreatGoals.com contiene notizie complete sulle squadre e formazioni iniziali confermate di Bournemouth vs Everton in Premier League.

Perché la Premier League avrà 6 squadre nella prossima Champions League - La Premier League è pronta a stracciare un nuovo record che, questa volta, non riguarda solamente il calcio inglese, bensì la Champions League. Scrive calciomercato.com

Premier League, arriva il tetto ai costi delle squadre. Bocciato il salary cap - squadra: limite all’85% dei ricavi, multe e possibili penalizzazioni fino a sei punti ... Segnala quifinanza.it

Premier, bocciato il salary cap. E le nuove regole finanziarie penalizzano i piccoli club - Respinto il tetto salariale con 12 voti su 20, mentre i due vincoli introdotti legano il potenziale di spesa di ogni squadra ai suoi introiti e controllano la sostenibilità a lungo termine ... Scrive msn.com