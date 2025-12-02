Norris Verstappen e Piastri | volata mondiale ad Abu Dhabi Chi è favorito dal circuito?

La trazione più importante dell'equilibrio dinamico in curva sul circuito dell'ultima tappa del Mondiale, sposta leggermente il pronostico a favore della Red Bull rispetto alle McLaren. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Norris, Verstappen e Piastri: volata mondiale ad Abu Dhabi. Chi è favorito dal circuito?

