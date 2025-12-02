NonnApp vince lo Startup Weekend Siena | premiata l’app contro lo spreco

SIENA – NonnApp si è aggiudicata lo Startup Weekend Siena, segnando il momento centrale dell’iniziativa dedicata all’innovazione e ospitata dal 28 al 30 novembre negli spazi del Santa Chiara Lab dell’Università di Siena. L’evento ha coinvolto studenti, ricercatori, aspiranti imprenditori e professionisti del settore in un percorso serrato di ideazione, prototipazione e confronto. La startup NonnApp ha convinto la giuria con un progetto orientato alla riduzione dello spreco alimentare: un’app pensata per l’ambiente domestico che aiuta a gestire in modo semplice e intuitivo gli ingredienti disponibili, integrando consigli ispirati alla tradizione culinaria. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

