Non solo La Stampa Tutti gli assalti degli antagonisti a Torino

Manifestazioni pro Pal in giro per la città, contestazioni nelle aule universitarie e assalti alle redazioni. Torino è stata la prima città a fondare un "Salotto sionista d'Italia", ma un secolo dopo, l'ambiente culturale sembra completamente cambiato. Venerdì alcuni attivisti pro Gaza hanno fatto irruzione nella sede torinese de La Stampa, cospargendo letame vicino ai cancelli del palazzo e buttando a terra – in una redazione deserta per via dello sciopero dei giornalisti – giornali e fogli, per poi imbrattare i muri dell'ufficio con due scritte: “Fuck Stampa" e Free Shahin”, l'imam che a Torino aveva definito l'attacco del 7 ottobre “un atto di resistenza, avvenuto dopo anni di occupazione”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Non solo La Stampa. Tutti gli assalti degli antagonisti a Torino

