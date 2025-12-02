A dispetto dei miei 23 anni, leggendo la sua interessante rubrica mi sento tremendamente vecchio e fuori dal mondo. Ho già avuto modo di esprimere la mia idea sull’eterna insoddisfazione che alberga nelle coppie. Senza voler tirare in ballo la storia del pendolo tra il desiderio e la noia di schopenhaueriana memoria la gente dopo un po’ si stufa della moglie o marito o partner come fosse una camicia o un abito! Lo dimostra il successo delle app per vendere ciò che non ti piace più. E non mi riferisco alle relazioni in cui emergono attriti ma solo a quelle in cui uno stanca dell’altro. Per noia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Non si può più sospirare