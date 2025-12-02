Non semplici abiti ma alleati | le collezioni Weekend Max Mara accompagnano le donne nelle loro evasioni quotidiane

Ci sono capi d’abbigliamento che non si limitano a vestire: raccontano, accolgono, sostengono. È questo il fulcro della visione di Weekend Max Mara, brand di lifestyle nato in Italia e pensato per donne indipendenti, amanti della vita, colte e consapevoli. Donne che rifiutano le definizioni e costruiscono ogni giorno il proprio stile al di là delle mode, seguendo ciò che sentono davvero. Weekend Max Mara non è un nome casuale: il “ Weekend ” rappresenta uno stato mentale, una libertà interiore che va oltre il calendario. È il piacere di prendersi del tempo per sé, anche nei giorni più intensi, e di ricavare momenti di piacere. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

