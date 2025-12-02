Non ci sono solo quadri e quadretti | ogni fantasia ha il suo nome e allora impariamolo!

Nella moda, secondo le dimensioni e la forma, le fantasie a quadri prendono nomi specifici ma non tutti ne conoscono le differenze. Ecco, allora, un prontuario di riferimento fashion per chiamare con il loro nome quelle più celebri. Quante ne sapete? Non resta che fare un check. Letteralmente. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Non ci sono solo quadri e quadretti: ogni fantasia ha il suo nome (e allora impariamolo!)

Altri contenuti sullo stesso argomento

La dimora di 28 vani e 674 metri quadri pagata 1,35 milioni. Ma in quella zona i prezzi sono quasi il doppio. La casa era degli Acampora. Il padre fu condannato con Previti, il cui studio ha gestito l’operazione - facebook.com Vai su Facebook

Non ci sono solo quadri e quadretti: ogni fantasia ha il suo nome (e allora impariamolo!) - Nella moda, secondo le dimensioni e la forma, le fantasie a quadri prendono nomi specifici ma non tutti ne conoscono le differenze. Si legge su vanityfair.it

Stile al quadrato, anzi al quadretto: la fantasia a quadri spopola (parola di Giulia De Lellis) - Per l'autunno 2024, la tendenza è quella di fantasie super geometriche che fanno del quadretto il proprio mantra. Lo riporta corriere.it