Non chiediamo favori ma diritti | la denuncia della Uil Liguria nella Giornata della disabilità
In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, che si celebra il 3 dicembre, la Uil Liguria chiede che la ricorrenza diventi un momento politico concreto e non solo simbolico. Il sindacato, attraverso una nota stampa, richiama l’attenzione sulle difficoltà che molte. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
