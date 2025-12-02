Non chiediamo favori ma diritti | la denuncia della Uil Liguria nella Giornata della disabilità

Genovatoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, che si celebra il 3 dicembre, la Uil Liguria chiede che la ricorrenza diventi un momento politico concreto e non solo simbolico. Il sindacato, attraverso una nota stampa, richiama l’attenzione sulle difficoltà che molte. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

chiediamo favori diritti denuncia“Non chiediamo favori ma diritti”: la denuncia della Uil Liguria nella Giornata della disabilità - Il segretario confederale Giovanni Bizzarro denuncia barriere, ritardi e disservizi che colpiscono in Liguria le persone con disabilità: dal lavoro alla scuola, passando per sanità e accessibilità ... Scrive genovatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Chiediamo Favori Diritti Denuncia