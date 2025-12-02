Non capire Leone XIV

Esclusivamente per nostra inadeguatezza, non abbiamo ancora capito la politica di Sua Santità Leone XIV. Una volta sembra richiamare Wojtyla, un'altra volta Bergoglio, ma quando fa se stesso noi pecorelle smarritissime non capiamo. Nel suo viaggio in Libano, l'altro ieri, parlando delle sofferenze, ha molto lodato il popolo libanese per la capacità di resistenza, quindi, moltissimo lodato il leader turco Erdogan, visto il ruolo importante che l'uno e l'altro potrebbero rivestire sulla strada della pace. Hezbollah gli aveva appena inviato un amichevole messaggio per esortare il Papa a difendere il suo ruolo – terrorista, secondo alcuni – nella Beirut che si sente provincia di Teheran.

