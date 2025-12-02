Non capire Leone XIV

Ilfoglio.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Esclusivamente per nostra inadeguatezza, non abbiamo ancora capito la politica di Sua Santità Leone XIV. Una volta sembra richiamare Wojtyla, un’altra volta Bergoglio, ma quando fa se stesso noi pecorelle smarritissime non capiamo. Nel suo viaggio in Libano, l’altro ieri, parlando delle sofferenze, ha molto lodato il popolo libanese per la capacità di resistenza, quindi, moltissimo lodato il leader turco Erdogan, visto il ruolo importante che l’uno e l’altro potrebbero rivestire sulla strada della pace. Hezbollah gli aveva appena inviato un amichevole messaggio per esortare il Papa a difendere il suo ruolo – terrorista, secondo alcuni – nella Beirut che si sente provincia di Teheran. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

non capire leone xiv

© Ilfoglio.it - Non capire Leone XIV

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

capire leone xivNon capire Leone XIV - Una volta sembra richiamare Wojtyla, un’altra volta Bergoglio, ma quando fa se stesso noi pecorelle smarritissime non capiamo ... Si legge su ilfoglio.it

capire leone xivUna società è viva se è plurale. Bilancio di Leone XIV in Turchia - Infine la proposta di iniziare insieme il ‘viaggio spirituale’ verso il Giubileo della Redenzione che si celebrerà nel 2033, a due mila anni dalla morte e resurrezione di Gesù. Si legge su cittanuova.it

capire leone xivLeone XIV in Medio Oriente contro guerra e divisione: “Questo viaggio è un messaggio di unità e pace” - Il primo viaggio apostolico di Papa Leone XIV tocca Turchia e Libano, terre dove la storia cristiana incontra ferite antiche e sfide moderne ... Secondo panorama.it

capire leone xivIl viaggio del Papa in Turchia e Libano riguarda anche l’Europa - Unità dei cristiani, pace e identità i temi della visita ... Come scrive tempi.it

capire leone xivLeone XIV, sarete buoni imprenditori e buoni economisti se conoscerete l’economia divina - Papa Leone XIV lo scrive nel messaggio inviato oggi ai partecipanti all’incontro globale di The Economy of Frances ... Lo riporta acistampa.com

capire leone xivPer Leone XIV in Libano è stato un bagno di folla. Ecco perché - Lui ha ricambiato invitando ad «avere tenacia» e a «guardare lontano», ha scommesso sul ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Capire Leone Xiv