Non arriva dalle foreste tropicali ma dalla Calabria la nuova falena mai descritta prima

In Calabria è stata trovata una nuova specie di falena: Agonopterix calavrisella. Una scoperta che conferma l’alta biodiversità dei boschi italiani. 🔗 Leggi su Fanpage.it

News recenti che potrebbero piacerti

#lavitaincertosta Percorrendo questo suggestivo corridoio si arriva nella foresteria granducale. Alle pareti i limpidi affreschi di Pietro Giarrè (1770) con finte architetture, rovine, uccelli e una ricca vegetazione. Il pavimento gioca con l'alternarsi di marmi bicromi. - facebook.com Vai su Facebook

Non arriva dalle foreste tropicali ma dalla Calabria la nuova falena mai descritta prima - Una nuova specie di falena è stata descritta per la prima volta, e non è successo nelle foreste tropicali ma in Calabria, grazie alla collaborazione del piccolo Comune di Polia, in provincia di Vibo ... fanpage.it scrive

Foreste perdute: cosa è successo dopo l'estinzione? - La scoperta che le foreste tropicali potrebbero rappresentare il nostro ultimo baluardo contro il collasso climatico arriva da un viaggio nel tempo lungo 250 milioni di anni, quando la Terra ... Scrive tomshw.it

Meno mammiferi nelle foreste tropicali: ricerca internazionale dell'Università di Firenze - trappole per analizzare il numero delle specie e la loro distribuzione sul territorio e fotografa la ... Secondo lanazione.it

Meno mammiferi nelle foreste tropicali se aumenta la densità umana - Le foreste tropicali sono luoghi eccezionali per la biodiversità, ma sono allo stesso tempo le aree con la più alta concentrazione di mammiferi minacciati. Lo riporta tgcom24.mediaset.it

Foreste tropicali? «Scompaiono a un ritmo mai registrato prima» - È quanto risulta dalle ultime immagini satellitari analizzate dal laboratorio GLAD presso l’Università del Maryland, secondo il ... Riporta donnamoderna.com

Utilizzo dati e privacy - Le foreste tropicali dell'Australia sono le prime al mondo a essere diventate fonti di anidride carbonica. Lo riporta tgcom24.mediaset.it