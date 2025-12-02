Milano, 2 dicembre 2025 – Cristiana Carella, in arte Senza Cri, porta sul palco di Sanremo Giovani il brano ‘Spiagge’. Per l’e ex Amici non è la prima partecipazione a questa manifestazione. Senza Cri, tasso di emozione? "Sempre alto perché Sanremo è una manifestazione importante. Rispetto al passato, oggi sono più sicuro di chi sono e di chi porto sul palco. Ho deciso di portare una canzone a Sanremo Giovani non per viverla come una gara e proprio per questo non temo nessuno. Auguro a tutti i ragazzi di vivere sereni sul palco. Nessuna classifica ti renderà soddisfatto. Nei live hai la consapevolezza che quella carica e quella libertà ti ha dato tutto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Non amo le classifiche e sogno Renato Zero”: Senza Cri porta ‘Spiagge’ a Sanremo Giovani