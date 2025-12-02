Noci accende il Natale con il ' Gusto delle Stelle' | due giornate di sapori musica e tradizioni
La magia del Natale torna a illuminare Noci, Città dell’Enogastronomia, con uno degli eventi più attesi del periodo: “Il Gusto delle Stelle – Christmas Edition”, in programma sabato 6 dicembre 2025 nella suggestiva cornice di Piazza Garibaldi, che per l’occasione si trasformerà in un vero. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Dicembre è arrivato e con lui si accende la magia del Natale! La Sala Teatro si è trasformata nello spazio delle prove de “Lo Schiaccianoci”, la nuova produzione LAC che vede protagonista la MMContemporary Dance Company in una rilettura della celebre p - facebook.com Vai su Facebook
Noci accende il Natale con il Gusto delle Stelle | 6 Dicembre 2025 - La magia del Natale sta per avvolgere Noci, Città dell’Enogastronomia, con uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: “Il Gusto delle Stelle – Christmas Edition”, in programma il 6 dicembre nella su ... Lo riporta ilikepuglia.it
Noci accende il Natale con il Gusto delle Stelle - La magia del Natale sta per avvolgere Noci, Città dell’Enogastronomia, con uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: “Il Gusto delle Stelle – Christmas Edition”, in programma sabato 6 dicemb ... Come scrive noci24.it