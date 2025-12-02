"Non c'è una escalation, l'invio di armi l'abbiamo sempre votato, finché c'è la guerra continueremo a sostenere l'Ucraina per garantire la sicurezza e l'integrità territoriale ma non siamo in guerra con la Russia". Lo dice il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine dell'assemblea dell'Alis. Il ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale ha presieduto alla Farnesina la quinta riunione del "Tavolo di lavoro sull'evoluzione della situazione delle imprese italiane in Russia", dedicato all'assistenza al nostro comparto imprenditoriale nel Paese. Al Tavolo parteciperanno Agenzia delle Dogane e dei monopoli, Banca d'Italia, ICE Agenzia, Cassa Depositi e Prestiti, Sace, Simest, Confindustria, rappresentanti delle principali imprese italiane con investimenti nella Federazione, nonché le associazioni di categoria e aziende che rappresentano comparti produttivi particolarmente esposti sul mercato russo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "No escalation, nessuna guerra con la Russia". Ucraina, il progetto Tajani