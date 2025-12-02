No della Bce alle garanzie per il presitto da 140 miliardi a Kiev
La giornata si apre con una serie di sviluppi cruciali sulla guerra in Ucraina e sul ruolo dei Paesi occidentali. Il governo italiano si prepara a prorogare la cessione di armi, mentre la Bce respinge la proposta di Bruxelles di usare gli asset russi congelati come garanzia per un maxi-prestito a Kiev. La Svezia annuncia un nuovo pacchetto di aiuti in vista dell’inverno, mentre dagli Stati Uniti parte l’inviato speciale Witkoff diretto a Mosca per colloqui ad alto livello. Sul campo, la Russia riferisce l’abbattimento di 45 droni ucraini nella notte. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
