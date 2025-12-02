No alla violenza sulle donne | la biblioteca di Santa Croce sull' Arno si tinge di arancione

Pisatoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La biblioteca comunale di Santa Croce Sull'Arno è stata scelta come luogo simbolo, attraverso il quale il Comune aderisce alla Campagna internazionale Orange the World da questa sera martedì 2 dicembre. Il palazzo della biblioteca Adrio Puccini infatti in questo periodo sarà illuminato con una. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

