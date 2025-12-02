No al corso per soli militari Meloni contro l’Ateneo di Bologna
Dopo gli attacchi scomposti dei ministri Anna Maria Bernini (Università e Ricerca) e Guido Crosetto (Difesa), nella crociata del governo contro l’Ateneo di Bologna si è aggiunta ieri a scoppio ritardato anche la premier. “Ritengo che la decisione assunta dal Dipartimento di Filosofia dell’Università di Bologna di negare l’attivazione di un percorso di studi per i giovani ufficiali dell’Esercito Italiano sia un atto incomprensibile e gravemente sbagliato”, ha affermato in una dichiarazione Giorgia Meloni, secondo cui si tratta “non solo di una scelta inaccettabile, ma di un gesto lesivo dei doveri costituzionali che fondano l’autonomia dell’Università”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
