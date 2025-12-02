No a un editore fascista a Più Libri Più Liberi l'appello firmato da oltre 50 autori fra cui Barbero e Zerocalcare
Fra gli stand di Più Libri Più Liberi anche la casa editrice "Passaggio al Bosco", nel cui catalogo sono presenti opere di ispirazione nazifascista. Gli altri autori ed editori presenti alla fiera in protesta chiedono spiegazioni all'Associazione italiana editori. 🔗 Leggi su Fanpage.it
