No a un editore fascista a Più Libri Più Liberi l'appello firmato da oltre 50 autori fra cui Barbero e Zerocalcare

Fanpage.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fra gli stand di Più Libri Più Liberi anche la casa editrice "Passaggio al Bosco", nel cui catalogo sono presenti opere di ispirazione nazifascista. Gli altri autori ed editori presenti alla fiera in protesta chiedono spiegazioni all'Associazione italiana editori. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: No Editore Fascista Pi249