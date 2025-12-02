Nizza dopo la sesta sconfitta consecutiva gli ultras aggrediscono Moffi e l’ex Serie A Boga

Dopo la sconfitta per 3 a 1 rimediata contro il Lorient due giorni fa circa 400 tifosi del Nizza hanno accolto i giocatori al ritorno al centro d’allenamento e non per rivolgere pacate critiche costruttive. Ne parla L’Equipe. Caos Nizza, gli ultras si scagliano contro i giocatori: i dettagli. Ecco cosa si legge sull’Equipe “È stato un qualcosa oltre ogni limite accettabile. I giocatori del Nizza sono rientrati confusi da Lorient dopo una nuova sconfitta (1-3), la sesta consecutiva per una squadra in piena crisi, ma sicuramente non si aspettavano di essere contestati così duramente dai propri tifosi al loro ritorno, domenica sera, sulla Costa Azzurra. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Nizza, dopo la sesta sconfitta consecutiva gli ultras aggrediscono Moffi e l’ex Serie A Boga

