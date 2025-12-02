NIS 2 l’Italia è in ritardo | l’obbligo è scattato e tutti fanno finta di niente
Succede spesso così: un obbligo normativo arriva in calendario, fa un po’ di rumore, poi svanisce come il citofono che squilla alle tre di notte. Lo senti, ti infastidisce, ma convinci te stesso che qualcuno si è sbagliato. Sul fronte NIS 2, molti soggetti essenziali ed importanti stanno facendo esattamente questo: dal 20 novembre si devono aggiornare i propri dati sul portale della nostra Agenzia per la sicurezza cyber, inserire il referente CSIRT, indicarne il sostituto e soprattutto essere certi che entrambi abbiano competenze e conoscenza reale dei propri sistemi. Un adempimento limpido, scritto nero su bianco, ma che la stragrande maggioranza sta trattando come un vecchio promemoria infilato nel cassetto sbagliato. 🔗 Leggi su Panorama.it
