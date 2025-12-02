Nino18 giorni | è il documentario musicale della Mostra del Cinema di Venezia più visto della stagione

Vita e musica di Nino D’Angelo si fondono e conquistano il pubblico. Dall’anteprima all’ 82ª Mostra del Cinema di Venezia, “ Nino.18 giorni ” è diventato il documentario musicale più visto della stagione. Il film è frutto dello sguardo del figlio di Nino, Toni D’Angelo. Il pubblico è rimasto colpito dal girato del regista che, nel suo documentario costruito come un dialogo intimo tra padre e figlio, ha ripercorso le tappe del viaggio di Nino. Dal successo alle battute d’arresto, dai premi alla partenza da Napoli, tutti elementi che, combinati tra loro, hanno fatto sì che oltre 20.000 spettatori (dati Cinetel ) abbiano acquistato un biglietto per vedere “Nino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

