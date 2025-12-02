Nikita Perotti | Tengo tantissimo ad Andrea Delogu Ballando? Ho vinto quando l’ho incontrata

Nikita Perotti, coreografo e compagno di ballo di Andrea Delogu a Ballando con le Stelle, ha parlato così a La Volta Buona del suo rapporto con la conduttrice. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Nikita Perotti: “Tengo tantissimo ad Andrea Delogu. Ballando? Ho vinto quando l’ho incontrata”

Altri contenuti sullo stesso argomento

Nikita Perotti, le tenere parole dedicate a Andrea Delogu ? - facebook.com Vai su Facebook

Nella puntata del 29 novembre sono stati ufficializzati i semifinalisti della ventesima edizione. Paolo Belli e Anastasia Kuzmina eliminati ma potranno tentare il ripescaggio. In testa alla classifica di puntata Andrea Delogu e Nikita Perotti Vai su X

Nikita Perotti: “Tengo tantissimo ad Andrea Delogu. Ballando? Ho vinto quando l’ho incontrata” - Nikita Perotti, coreografo e compagno di ballo di Andrea Delogu a Ballando con le Stelle, ha parlato così del suo rapporto con la conduttrice ... Secondo golssip.it

«Si vede che si amano»: la frase che infiamma il gossip su Andrea Delogu e Nikita Perotti - Accanto a lei c’è Nikita Perotti, sempre presente nel dolore e nella rinascita. Si legge su quilink.it

Nikita Perotti, il rapporto speciale con Andrea Delogu: "Ho vinto il giorno in cui l'ho incontrata" - "È una persona fantastica, bellissima, magnifica", ha detto il chivassese, il suo maestro a Ballando con le stelle ... Si legge su torinotoday.it

Nikita Perotti commosso per Andrea Delogu: “Incontrarla è la mia vittoria”/ “Farei tutto per la sua felicità” - Nikita Perotti quasi in lacrime a La Volta Buona parlando del suo rapporto con Andrea Delogu a Ballando con le stelle 2025. ilsussidiario.net scrive

Nikita Perotti sul rapporto con Delogu: “Fortunato ad averla, ho vinto il giorno in cui l’ho incontrata” - Il rapporto tra Andrea Delogu e il suo maestro Nikita Perotti a Ballando con le stelle non è solo professionale e a dirlo sono stati loro stessi in più occasioni. Come scrive fanpage.it

Delogu, l'amore di NIkita grazie a Ballando: "Ho vinto quando l'ho incontrata" - Delle parole intense da parte del ballerino a La volta buona: un affetto che emerge senza spiegazioni, mostrando un rapporto cresciuto nel tempo. Da libero.it